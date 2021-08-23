Катастрофические наводнения в США

Жертвами наводнения в американском штате Теннесси стали не менее десяти человек, десятки числятся пропавшими без вести. К внезапному подъему уровня воды в реке привели проливные дожди, которые идут в Теннесси с пятницы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В некоторых районах побит многолетний рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Потоки воды размыли дороги, сметая на своем пути дома и автомобили. В регионе наблюдаются перебои со связью и электроснабжением.

Стихийное бедствие стало самым масштабным за последние 30 лет. В штате Теннесси введен режим чрезвычайного положения. Местные метеорологи называют ситуацию катастрофической.

По соседнему штату Северная Каролина на днях прошелся тропический шторм "Фред". Спасатели до сих пор ищут пропавших без вести людей. Наводнения в этом штате привели к гибели не менее четырех человек.