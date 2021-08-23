https://news.day.az/world/1372007.html Аргентину атакуют грызуны - ВИДЕО
Аргентину атакуют грызуны - ВИДЕО
Местные жители обеспокоены этим необычным явлением. Они сообщают о дорожно-транспортных происшествиях с участием гигантских грызунов, а также о нападениях на домашних животных.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, район Нордельта был построен в 2000 году на заболоченной местности устья реки Лухан. За последние три года популяция капибар здесь значительно выросла.
Капибара - самая крупная особь среди грызунов. Вес этого животного может достигать 65 килограммов, а длина тела - до 1,3 метра.
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