Аргентину атакуют грызуны

Местные жители обеспокоены этим необычным явлением. Они сообщают о дорожно-транспортных происшествиях с участием гигантских грызунов, а также о нападениях на домашних животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, район Нордельта был построен в 2000 году на заболоченной местности устья реки Лухан. За последние три года популяция капибар здесь значительно выросла.

Капибара - самая крупная особь среди грызунов. Вес этого животного может достигать 65 килограммов, а длина тела - до 1,3 метра.