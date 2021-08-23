В «Талибане» назвали последнюю дату для вывода войск США

Представитель движения "Талибан" Сухейл Шахин заявил, что США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал Шахин в интервью телеканалу Sky News.