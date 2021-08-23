"Отчаянный" ополченец в Афганистане случайно застрелился

В Панджшер, где обоснавался сын Ахмад Шаха Масуда, прибывают все новые добровольцы, чтобы сражаться против талибов.

Но, как сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал КАПKAN, не все эти отчаянные бойцы обучены безопасному обращению с оружием.

Именно вследствие этого один из добровольцев, пытаясь зарядить свое оружие, случайно застрелился. Представляем вниманию читателей данные кадры: