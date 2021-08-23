https://news.day.az/world/1372029.html "Отчаянный" ополченец в Афганистане случайно застрелился - ВИДЕО 18+
"Отчаянный" ополченец в Афганистане случайно застрелился - ВИДЕО 18+
В Панджшер, где обоснавался сын Ахмад Шаха Масуда, прибывают все новые добровольцы, чтобы сражаться против талибов.
Но, как сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал КАПKAN, не все эти отчаянные бойцы обучены безопасному обращению с оружием.
Именно вследствие этого один из добровольцев, пытаясь зарядить свое оружие, случайно застрелился. Представляем вниманию читателей данные кадры:
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