СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, чтобы тем самым продолжить эвакуацию после 31 августа, сообщает Day.Az со ссылкой на газетУ Telegraph.

Ранее Джонсон объявил, что во вторник созовет срочные переговоры лидеров стран G7 по ситуации в Афганистане. Впоследствии Байден заявил, что примет в них участие, подчеркнув, что встреча будет проходить в виртуальном формате. Позднее он сказал, что ведет с военными обсуждения возможного продления сроков эвакуации. Президент выразил надежду, что продлевать сроки окончательного вывода не потребуется.

По данным газеты, Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск, после того как попытки главы британского МИД Доминика Рааба и министра обороны Бена Уоллеса попросить об этом их американских коллег оказались безуспешными. Министры пытались убедить американскую сторону в необходимости этого шага в частном порядке, отмечает издание.

Так они хотели ослабить нагрузку на аэропорт Кабула, где все еще находятся тысячи афганцев. По информации газеты, если Байден не пойдет на уступки, британские войска должны будут начать вывод из аэропорта Кабула в течение нескольких дней.

"В центре внимания на встрече G7 будет происходящее в Афганистане в долгосрочной перспективе, но они, конечно, будут обсуждать нынешние усилия по эвакуации", - сказал изданию источник в офисе премьера.

Предполагается, что Джонсон в понедельник встретится с высокопоставленными членами кабмина и обсудит создание специальных центров для беженцев в соседних с Афганистаном государствах, в том числе в странах Средней Азии, Пакистане и Иране. После нахождения в этих центрах беженцы, согласно предварительным планам, будут переправляться в Британию.