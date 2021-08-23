В Таджикистане растет заболеваемость коронавирусом

В Таджикистане продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом нового штамма. Как передает Day.Az со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Так, по данным на 22 августа, за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 45 граждан.

"Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Таджикистане заразились 16 468 человек", - уточнили в ведомстве.

Между тем выздороветь от нового заболевания за истекший период удалось 65 пациентам.

За весь период эпидемии из больниц выписали 16 239 жителей Таджикистана, что составляет 98,6% от общего числа инфицированных.

За прошедший день Минздрав не зарегистрировал летальных исходов от коронавируса. Показатель смертности держится на уровне 17 августа и составляет 124 человека.