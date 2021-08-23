В Таджикистане растет заболеваемость коронавирусом
В Таджикистане продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом нового штамма. Как передает Day.Az со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
Так, по данным на 22 августа, за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 45 граждан.
"Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Таджикистане заразились 16 468 человек", - уточнили в ведомстве.
Между тем выздороветь от нового заболевания за истекший период удалось 65 пациентам.
За весь период эпидемии из больниц выписали 16 239 жителей Таджикистана, что составляет 98,6% от общего числа инфицированных.
За прошедший день Минздрав не зарегистрировал летальных исходов от коронавируса. Показатель смертности держится на уровне 17 августа и составляет 124 человека.
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