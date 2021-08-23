За последние сутки в России коронавирусом заразились 19 454 человека

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились 19 454 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 766 541.

За последние сутки от коронавируса умерли 776 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 176 820 человек.