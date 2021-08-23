https://news.day.az/world/1372056.html За последние сутки в России коронавирусом заразились 19 454 человека
За последние сутки в России коронавирусом заразились 19 454 человека
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились 19 454 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 766 541.
За последние сутки от коронавируса умерли 776 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 176 820 человек.
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