В Австралии расстреляли спасательных собак из-за пандемии COVID

В австралийской провинции Новый Южный Уэльс власти приняли решение застрелить группу спасательных собак. Животных должны были отправить в приют, но совет графства Бурк на северо-западе штата озаботился тем фактом, что добровольцам придется путешествовать по всему штату во время изоляции.

Поэтому собак решили ни в какие приюты не отдавать, а просто расстрелять, сообщает Day.Az со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Сам совет и приют для животных после этого решения решили не комментировать происходящее. Загвоздка еще и в том, что в Кобаре, где находится приют для животных, вообще не фиксировали случаев коронавируса с начала пандемии. Находили только его следы в канализационной воде.

Власти штата тоже самоустранились от решения судьбы животных. Ранее профильный министр Шелли Хэнкок лишь говорила о своей "обеспокоенности".

Зато поднялись на ноги зоозащитники, а также некоторые политики, которые заявили о том, что потрясены "жестокой стрельбой по собакам".

Никакого наказания за произошедшее, впрочем, никто не понес.

Ранее сообщалось, что США эвакуировали состоящих на службе военных собак из захваченного талибами Афганистана.