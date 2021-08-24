Байден заявил, что не доверяет «Талибану»

Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Я не доверяю никому, включая вас. Я люблю вас, но не так много людей, которым я доверяю", - сказал Байден журналисту, выступая в Белом доме.

Вопрос о доверии "Талибану" он встретил усмешкой. По его словам, талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны.

"Все это разговоры пока. На данном этапе "Талибан" не предпринимает акций против сил США, по большому счету, исполняет свои слова о доступе американцев в аэропорт. И я уверен, они не контролируют все силы. Так что посмотрим, правда или нет то, что они говорят", - сказал Байден.