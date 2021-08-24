https://news.day.az/world/1372075.html СМИ: Папа Римский Франциск может отречься от престола
СМИ: Папа Римский Франциск может отречься от престола
Папа Римский Франциск может отречься от Апостольского престола в декабре этого года. Как передает Day.Az, об этом пишет итальянская газета Libero.
По данным издания, причиной возможного отречения от престола может стать состояние здоровья понтифика.
Отметим, что в декабре этого года понтифику исполнится 85 лет. Столько же было Бенедикту XVI в момент отречения.
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