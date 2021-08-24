СМИ: Папа Римский Франциск может отречься от престола

Папа Римский Франциск может отречься от Апостольского престола в декабре этого года. Как передает Day.Az, об этом пишет итальянская газета Libero.

По данным издания, причиной возможного отречения от престола может стать состояние здоровья понтифика.

Отметим, что в декабре этого года понтифику исполнится 85 лет. Столько же было Бенедикту XVI в момент отречения.