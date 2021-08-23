Троих подростков задержали после драки на футбольном матче во Франции

Французская полиция задержала троих подростков, которые участвовали в драке между болельщиками футбольного клуба "Ницца" и футболистами "Марселя", передает Day.Az со ссылкой на телеканал BFM.

Во время матча один из болельщиков кинул бутылку в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета, когда он исполнял угловой удар. Футболист бросил предмет обратно в толпу. После этого сотни фанатов "Ниццы" прорвали оцепление, выбежали на поле и устроили драку с футболистами "Марселя". Матч пришлось прервать.

Полиция задержала участников драки. Среди них было трое несовершеннолетних, их вечером того же дня отпустили домой. В результате потасовки три футболиста "Марселя" - Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес - получили травмы. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу "Ниццы".