В Швейцарии предупредили о появлении неуязвимых штаммов COVID

Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди заявил о грядущем появлении новых вариантов коронавирусной инфекции. Обладая высоким уровнем заразности, они будут способны избегать воздействия на них антител, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Исследователь полагает, что мутации штаммов "бета", "гамма" и "дельта" неизбежны, что может осложнить борьбу с пандемией в 2022 году.

Редди добавил, что обнаруженный в ЮАР штамм "бета" и выявленный в Бразилии штамм "гамма" "развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител".

Он считает, что "бета" и "гамма" станут более заразными, а "дельта" сможет стать неуязвимой.

"Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать", - предупредил ученый.

Редди подчеркнул, что новая коронавирусная инфекция будет среди людей еще долго.

"Вероятно, это продлится годы, и, возможно, до конца нашей жизни", - заключил он, отметив, что "дельта"-штамм настолько силен, что любой невакцинированный при контакте с ним может стать "сверхраспространителем" инфекции.