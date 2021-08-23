В окрестностях Москвы найден радиоактивный лес

На одном из участков леса в 50 километрах от Москвы зафиксировали стократное превышение безопасного значения радиоактивного излучения. Об этом сообщила "Общественная служба новостей", ссылаясь на два видеосообщения в TikTok председателя Общественного градостроительного совета Максима Козловского, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Повышенное радиационное загрязнение выявлено в лесу под Электросталью. Общественник при помощи дозиметра проверил почву на участке. Счетчики колебались в диапазоне от пяти до десяти тысяч микрорентген в час. Некоторые люди, по словам жителей, прогуливаются по данной местности, собирают там грибы. Максимальное значение радиационного загрязнения, которое безопасно для человека, составляет 50 микрорентген в час.

"Опасность представляет не мощность дозы, а радионуклиды, которые находятся в почве, в ягодах, грибах", - комментировал на видео свою прогулку в радиоактивном лесу Козловский.