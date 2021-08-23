Силы сопротивления в Афганистане заявили о готовности противостоять талибам

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер готовы продолжить сопротивление боевикам радикального движения "Талибан". Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на представителя повстанцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник телеканала заявил о готовности тысяч бойцов противостоять талибам. "Мы призываем движение начать серьезные переговоры. Мы стремимся к мирному урегулированию прежде чем вступать в войну", - отметил представитель сопротивления.

Ранее представитель "Талибана" Забихулла Муджахид рассказал, что боевики взяли в осаду силы вооруженной оппозиции в Панджшере. По его словам, талибы заняли позиции со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Представитель группировки отметил, что "Талибан" полностью очистил от сил сопротивления районы в провинции Баглан.