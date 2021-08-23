В России уголовник сбежал из-под ареста, чтобы отомстить бывшей жене

Целую ночь провести в отделе полиции пришлось жительнице Нижнего Новгорода, пока стражи порядка по всему городу пытались поймать ее мужа. Он сбежал из-под домашнего ареста только для того, чтобы отомстить своей бывшей. Причем намерения мстителя были максимально серьезные, о чем он сообщил возлюбленной в телефонном звонке, потом напился и пошел на охоту, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На звонки от бывшего мужа Ульяна Шашина старается не отвечать. Каждый раз одно и то же. Трехэтажный мат, оскорбления и угрозы убийством.

Со своим супругом Тимофеем женщина развелась еще полтора года назад, не выдержала постоянных пьянок и побоев. Тот не унимался, клялся в вечной любви, обещал измениться. Но, так и не добившись расположения любимой, решился на крайние меры.

"Он попытался нанести мне удары в шею спицей для вязания. Потом под угрозой ножа пытался, какие то действия сделать, что его остановило, я в итоге не знаю", - призналась бывшая жена Тимофея.

Полиция, задержание, суд. Бывшего супруга Ульяны после этого случая отправили под арест. Правда, под домашний. Отбывал наказание как на курорте. Проблем со связью у "арестанта" не было - свой телефон ему отдала мать. С алкоголем тоже. Квартира на первом этаже, водку через окно передавали дружки с "воли".



"Его навещали ребята. Так нельзя же? А я откуда знаю можно, нельзя", - говорит мать подозреваемого Татьяна.

Но в четырех стенах ему сидеть быстро надоело. Бывший уголовник, он уже отбывал срок за разбой, рвался отомстить бывшей супруге. План побега созрел быстро. Выбил дверь и исчез в неизвестном направлении.

Впрочем, объявился "беглый арестант" быстро. Уже через пару часов, хорошенько выпив, он снова стал звонить бывшей жене и снова начал угрожать. Ее, оказывается, он уже поджидал дома.

Домой Ульяна так и не вернулась, ночь вместе с детьми провела в отделе полиции. После недолгих поисков мужчину все-таки задержали и на этот раз похоже надолго.

После побега, арест домашний, Тимофею заменили на содержание в СИЗО. Там он будет дожидаться окончания расследования по уголовному делу "угроза убийством". Но потерпевшая уже заявила, что будет добиваться переквалификации дела на более тяжкую статью. Но не из мести, а лишь для того чтобы не видеть бывшего мужа как можно дольше.