Ливанцы штурмуют автозаправки

В Ливане ситуация сегодня настолько плоха, что нехватка газа и топлива вынуждает АЗС-станции охранять военными, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".

И ситуация в стране ухудшается от недели к неделе.

На видео конфликт между горожанами и военными, которые охраняют эту АЗС.