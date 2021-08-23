https://news.day.az/world/1372134.html Ливанцы штурмуют автозаправки - ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ
Ливанцы штурмуют автозаправки - ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ
В Ливане ситуация сегодня настолько плоха, что нехватка газа и топлива вынуждает АЗС-станции охранять военными, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".
И ситуация в стране ухудшается от недели к неделе.
На видео конфликт между горожанами и военными, которые охраняют эту АЗС.
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