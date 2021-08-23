В России амурский тигр напал на людей

В Нанайском районе Хабаровского края амурский тигр набросился на рабочего на лесозаготовке. Хищник утащил мужчину в лес. Сообщается, что рабочий погиб.

На лесозаготовке в районе одного из сёл Хабаровского края на человека напал амурский тигр. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

Местный парень погиб, произошло всё в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди, - рассказали в администрации села.

Мужчина вышел ночью из вагончика и пропал. По информации портала ren.tv, мужчина решил выйти в туалет. У него с собой были фонарик и туалетная бумага. Чтобы справить нужду, надо пройти несколько десятков метров по поляне перед вагончиками. Тогда на него и напал хищник.

Утром на месте нашли тапочки, разорванную одежду, фонарик и бумагу. А ещё огромную лужу крови и следы волочения в лес. Как сообщает СМИ, мужчина погиб - тигр его съел.

На место трагедии уже выехали охотоведы.