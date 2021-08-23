Польша построит на границе с Беларусью забор

Власти Польши решили построить забор высотой в 2,5 метра на границе Беларусью. Об этом рассказал в понедельник в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На границе с Беларусью появится новый солидный забор высотой 2,5 метра", - заявил он.

Также он сообщил, что "больше солдат будут оказывать помощь пограничной охране".

Блащак планирует в ближайшее время представить детали дальнейшего участия армии в охране границ. В настоящий момент задействовано порядка 1 тысячи военных.

По сведениям МВД Польши, с начала августа зарегистрировали 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну с белорусской территории. Пограничная охрана сумела предотвратить 1 350 попыток пересечения границы. 780 иностранцев задержали и поместили в закрытые центры.