Силы "Талибана" на подступах к Панджшеру

Боевики движения "Талибан" взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Об этом 23 августа сообщил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (Силы сопротивления. - Ред.) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров", - написал Муджахид в Twitter.

В телеграм-канале "Военный обозреватель" были представлены кадры с силами "Талибана", находящимися на подступах к Панджшеру: