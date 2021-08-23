В Китае заявили о прекращении передачи COVID-19

В Китае впервые с июля все новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены у прибывших из-за рубежа. Об этом 23 августа сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет здравоохранения КНР. Внутри страны не было зафиксировано ни одного случая заражения и передачи вируса, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

До этого всплеск внутренней заболеваемости был зафиксирован в Китае 20 июля. Тогда коронавирус был выявлен у сотрудников международного аэропорта административного центра восточной провинции Цзянсу города Нанкина.

Работники убирали самолет, прилетевший из-за границы. После этого в Нанкине было подтверждено более 1,2 тысячи случаев заражения. Власти ввели жесткий локдаун и ограничили транспортное сообщение с пострадавшим районом.

Рост числа заболевших связывают с распространением штамма дельта, который пробивает иммунитет от китайских вакцин. На этом фоне всех жителей Уханя проверили на коронавирус.

С начала пандемии в Китае было зафиксировано 94 652 случая COVID-19. Умерли 4636 пациентов с коронавирусом. Последний летальный случай был зафиксирован в январе 2021 года.