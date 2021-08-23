https://news.day.az/world/1372198.html Папа Римский может отречься от престола - СМИ
Папа Римский может отречься от престола - СМИ
Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за ухудшения состояния здоровья, пишет в понедельник, 23 августа, газета Libero, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Издание отмечает, что в Ватикане все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве.
Также журналисты проводят параллели Франциска с его предшественником Бенедиктом XIV, которому также было 85 лет, когда он отрекся от престола.
В июле Франциск перенес операцию на кишечнике. По данным издания, хирургическое вмешательство не помогло и состояние папы ухудшилось.
Ранее понтифик допускал, что может отречься от престола по состоянию здоровья.
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