Папа Римский может отречься от престола

Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за ухудшения состояния здоровья, пишет в понедельник, 23 августа, газета Libero, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Издание отмечает, что в Ватикане все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве.

Также журналисты проводят параллели Франциска с его предшественником Бенедиктом XIV, которому также было 85 лет, когда он отрекся от престола.

В июле Франциск перенес операцию на кишечнике. По данным издания, хирургическое вмешательство не помогло и состояние папы ухудшилось.

Ранее понтифик допускал, что может отречься от престола по состоянию здоровья.