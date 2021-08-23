https://news.day.az/world/1372209.html В Греции музеи стали бесплатными - ВИДЕО
В Греции музеи стали бесплатными - ВИДЕО
Афины, ночь, Парфенон в лунном свете: десятки туристов пришли посмотреть на памятник древнегреческой архитектуры в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В последнее полнолуние этого лета вход в Акрополь, как и еще в 120 греческих музеев, на одну ночь стал бесплатным. Этим решили воспользоваться и местные жители, и путешественники из-за границы.
"Мы надеемся, что свет луны рассеет тень пандемии", - заявили в Министерстве культуры Греции.
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