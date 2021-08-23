Вакцина Pfizer получила полное одобрение в США

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в понедельник окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Препарат Pfizer - первая вакцина от COVID-19, получившая окончательное одобрение FDA. До этого - в декабре прошлого года - вакцина Pfizer была сертифицирована FDA по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. Аналогичное одобрение позднее получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson.