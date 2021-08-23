Талибы назначили нового главу Центробанка Афганистана

Лидеры радикального террористического движения "Талибан" назначили нового главу Центрального банка Афганистана "Да Афганистан банк" (DAB). Об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполняющим обязанности главы Центробанка республики стал Мохаммад Идрис. Ранее он возглавлял комиссию "Талибана" по экономическим вопросам. По словам Муджахида, Идрис пришел на эту должность для организации деятельности государственных учреждений, решения банковских вопросов и других проблем населения.