https://news.day.az/world/1372279.html В Лондоне антипрививочники штурмуют здание телекомпании - ВИДЕО
В Лондоне толпа жителей пришла штурмовать офис телекомпании ITV/ ITN. Как и в случае с BBC, телевизионщиков обвинили во лжи и потребовали от них говорить правду о вакцинации и запретах властей.
В Лондоне антипрививочники штурмуют здание телекомпании - ВИДЕО
В Лондоне толпа жителей пришла штурмовать офис телекомпании ITV/ ITN. Как и в случае с BBC, телевизионщиков обвинили во лжи и потребовали от них говорить правду о вакцинации и запретах властей.
Всё закончилось стычками с полицией, но в этот раз ни один журналист не пострадал.
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