В Лондоне антипрививочники штурмуют здание телекомпании

В Лондоне толпа жителей пришла штурмовать офис телекомпании ITV/ ITN. Как и в случае с BBC, телевизионщиков обвинили во лжи и потребовали от них говорить правду о вакцинации и запретах властей.



Всё закончилось стычками с полицией, но в этот раз ни один журналист не пострадал.