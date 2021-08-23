https://news.day.az/world/1372280.html Талибы начали наступление на Панджшер - ВИДЕО
Наступление талибов на Панджшер - последнюю оставшуюся провинцию, неподконтрольную талибам, официально началось несколько часов назад.
Талибы начали наступление на Панджшер - ВИДЕО
Наступление талибов на Панджшер - последнюю оставшуюся провинцию, неподконтрольную талибам, официально началось несколько часов назад.
По оценкам, не менее 6000 боевиков Талибана против 1500-3000 человек сопротивления. Там же проживает несколько тысяч мирных жителей.
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