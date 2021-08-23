Байден и Джонсон обсудили эвакуацию граждан из Афганистана и саммит G7
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник обсудили прогресс в вопросе эвакуации граждан из Афганистана, а также предстоящий саммит Группы семи (G7). Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, передает ТАСС.
"Президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня разговаривали об Афганистане. Они обсудили продолжающиеся усилия нашего дипломатического и военного персонала по эвакуации своих граждан, местных сотрудников и других уязвимых афганцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили "завтрашние планы на виртуальную встречу лидеров G7, подчеркнув важность тесной координации с союзниками и партнерами в разрешении текущей ситуации и формирования общего подхода к политике по вопросам Афганистана".
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