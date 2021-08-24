В США представят секретный доклад о происхождении коронавируса

Американские эксперты ко вторнику 24 августа подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее будет обнародована несекретная версия, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях", - сообщила она журналистам на брифинге.

От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса.