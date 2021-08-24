Аналитик предрек биткоину новый исторический максимум
Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил в беседе с телеканалом "360", что курс биткоина может обновить исторический максимум.
Накануне стоимость этой криптовалюты превысила отметку в $50 тысяч впервые с 15 мая.
Как заявил эксперт, на этом рост ее курса не остановится.
"Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось", - отметил Голубовский.
По его словам, к этому располагает макроэкономическая обстановка, так как "деньги печатаются".
Аналитик также посоветовал не заниматься спекуляциями с биткоином.
"Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят. Были качели вниз, сейчас идут вверх", - пояснил Голубовский.
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