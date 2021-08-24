Госдеп: талибы хотят авиасообщение с внешним миром

Афганское движение "Талибан" хочет иметь в распоряжении функционирующий коммерческий аэропорт в Кабуле и прорабатывает этот вопрос с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

Сейчас столичный аэропорт контролируют американские войска, используя его для вывоза из страны граждан США и их союзников из местного населения.

"Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами. Они дали нам понять в недвусмысленных выражениях, что хотят иметь функционирующий коммерческий аэропорт", - сообщил он в ходе брифинга.

Прайс добавил, что одно из условий, с которыми США увязывают сохранение авиасообщения Афганистана с внешним миром, - бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для желающих покинуть страну.