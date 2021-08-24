Талибы зверски убили известного афганского комика за шутки о них

Талибы казнили популярного комика-"тиктокера" за то, что он шутил о группе боевиков. Жертвой боевиков стал Назир Мохаммад, известный в интернете, как Хаша Цван, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В настоящее время в интернете распространяется видео, снятое прямо перед казнью комика.

Хашу арестовали в конце июля, когда боевики еще только готовились к захвату Афганистана. Комика из Кандагара посадили в автомобиль, при этом тот не прекращал шутить о талибах. Один из тех, кто сидел с ним сзади, бил Мохаммада по щекам, а другой смеялся.

Известно, что Цвана вывезли в безлюдное место, зверски избили, после чего расстреляли и перерезали ему горло.

Представитель талибов Забихулла Муджахид уже признал, что двое участников "Талибана" были причастны к этой расправе. Они предстанут перед судом.

Впрочем, он также обвинил Цвана в работе на национальную полицию Афганистана.