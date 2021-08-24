Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 213 335 881 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на​ Worldometers.info.  

По последним данным, количество инфицированных в США составило 38 814 596 человек, в Индии - 32 474 773, в Бразилии - 20 583 994.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 428 04553 954 человека, выздоровели 190 901 705.