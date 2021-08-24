https://news.day.az/world/1372323.html Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 213 335 881 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 38 814 596 человек, в Индии - 32 474 773, в Бразилии - 20 583 994.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 428 04553 954 человека, выздоровели 190 901 705.
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