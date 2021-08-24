Мировые цены на нефть растут

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость октябрьского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,28% и составила $68,56 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в октябре повысилась на 0,29% и составила $65,83.