https://news.day.az/world/1372365.html Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов
Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов
Радикальное движение "Талибан" захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az.
Как утверждается, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.
По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.
США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение о проведении отдельных операций, включая удары по военным складам.
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