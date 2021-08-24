Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов

Радикальное движение "Талибан" захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az.

Как утверждается, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.

По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.

США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение о проведении отдельных операций, включая удары по военным складам.