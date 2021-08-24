Наводнения в Европе станут чаще

Глобальное потепление повышает вероятность выпадения экстремально обильных осадков, которые могут вызывать внезапные разрушительные наводнения, как в Западной Европе в прошлом месяце. К такому выводу пришли эксперты группы World Weather Attribution, использовавшие исторические записи и компьютерное моделирование, чтобы изучить, как температура влияла на количество осадков с конца 19 века до настоящего времени, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Они обнаружили, что на широкой европейской полосе от Нидерландов до Швейцарии, среднее количество ежедневных осадков увеличилось на 3-19% за период, в течение которого глобальные температуры повысились на 1,2 градуса Цельсия. В опубликованном во вторник докладе отмечается, что на каждый градус, на который нагревается планета, воздух может поглощать на 7% больше воды. Когда она выбрасывается, это вызывает более сильные дожди.

Исследование проводили почти 40 специалистов из шести европейских стран и США. По их подсчетам, вероятность ливней, вызывающих сильные наводнения за последнее время в некоторых районах выросла в 9 раз.