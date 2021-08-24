В ходе эвакуации из Афганистана в Германию вернулись депортированные преступники

В ходе эвакуации из Афганистана в Германию вернулись ранее депортированные из страны преступники. Об этом сообщает Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в течение нескольких дней полиция остановила троих афганцев на въезде в страну. До этого они были осуждены за изнасилование, торговлю наркотиками и другие преступления, после чего их выслали из Германии. Прибыв в республику эвакуационными рейсами, мужчины снова попросили политического убежища.