Пандемия подтолкнула к крайней бедности до 80 млн человек в Азии

Пандемия вызываемого коронавирусом заболевания подтолкнула к крайней бедности до 80 млн человек в развивающихся странах Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Азиатского банка развития (АБР), штаб-квартира которого находится в Маниле.

"Пандемия подтолкнула к крайней бедности от 75 до 80 млн человек в развивающихся странах Азии по состоянию на прошлый год по сравнению с тем, что произошло бы без COVID-19", - отмечается в документе. Речь идет о людях, живущих менее чем на $1,9 в день.

"По состоянию на 2017 год около 203 млн человек, или 5,2% населения развивающихся стран Азии, жили в крайней бедности. Без COVID-19 это число сократилось бы до 2,6% в 2020 году", - подсчитали авторы доклада.

"Азиатско-Тихоокеанский регион добился впечатляющих успехов, но пандемия выявила социально-экономические разломы, которые могут ослабить устойчивое и инклюзивное развитие региона", - отметил главный экономист АБР Ясуюки Савада.