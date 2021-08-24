На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребенка

Уже три ребенка родились на эвакуационных рейсах из Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс.

"С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребенок родился на рейсе с базы "Раммштайн" (в Германии). На самом деле их было больше. Мои последние данные - три (ребенка), хотя формально мы их не подсчитываем", - сообщил генерал на брифинге в Пентагоне.