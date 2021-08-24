https://news.day.az/world/1372422.html На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребенка
На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребенка
Уже три ребенка родились на эвакуационных рейсах из Афганистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс.
"С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребенок родился на рейсе с базы "Раммштайн" (в Германии). На самом деле их было больше. Мои последние данные - три (ребенка), хотя формально мы их не подсчитываем", - сообщил генерал на брифинге в Пентагоне.
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