В Киеве опровергли захват украинского самолета в Кабуле

В Афганистане не захватывали украинский самолет. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он опроверг информацию о захваченном в Кабуле воздушном судне и подчеркнул, что она "не соответствует действительности".

Николенко подчеркнул, что все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации 256 человек из Афганистана, успешно вернулись на Украину. Дипломат добавил, что украинский МИД остается на связи с украинцами, находящимися в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.