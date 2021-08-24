https://news.day.az/world/1372461.html Вот так теперь выглядит первый звонок в Афганистане - ВИДЕО
Вот так теперь выглядит первый звонок в Афганистане - ВИДЕО
После вынужденного перерыва в Афганистане прошел первый звонок.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, школа для девочек теперь выглядит следующим образом: хиджабы, раздельные классы и никаких лишних знаний.
Представляем вниманию читателей данные кадры:
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