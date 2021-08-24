Вот так теперь выглядит первый звонок в Афганистане

После вынужденного перерыва в Афганистане прошел первый звонок.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, школа для девочек теперь выглядит следующим образом: хиджабы, раздельные классы и никаких лишних знаний.

Представляем вниманию читателей данные кадры: 