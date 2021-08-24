В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 709 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 709 человек.

Об этом тегеранское бюро АПА сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 103357 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 40623 человека. Число зараженных этим вирусом в стране достигло 4756394 человек.