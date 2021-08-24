https://news.day.az/world/1372480.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 709 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 709 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 709 человек.
Об этом тегеранское бюро АПА сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 103357 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 40623 человека. Число зараженных этим вирусом в стране достигло 4756394 человек.
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