В Грузии задержали пять членов ИГ, планировавших перебраться в Сирию

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) в крае Кахети задержали пять человек, которые стали членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении СГБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности при сотрудничестве с подразделениями МВД в результате проведенного специального мероприятия в регионе Кахети на основании решения суда задержали пятерых граждан Грузии. Следствие установило, что пять граждан Грузии стали членами террористической организации "Исламское государство" и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов", - говорится в сообщении.

По данным СГБ, обвиняемые присягнули на верность нынешнему лидеру "Исламского государства" и распространили соответствующее видео среди экстремистов. Они открыто передвигались по улицам и демонстрировали запрещенную террористическую символику. Сотрудники правоохранительных органов также выявили их лидера, который называл себя представителем ИГ и эмиром в Грузии.

Обвиняемые часто собирались вместе тайком и обсуждали положение дел в Ираке и Сирии, а также строили планы относительно Грузии. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание террористической организации или руководство ею", что карается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет.