Акция протеста проходит у стадиона в Токио во время открытия Паралимпиады

Акция протеста против проведения Паралимпийских игр проходит во вторник в районе главного олимпийского стадиона в Токио, где началась церемония открытия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В акции принимают участие около 30-40 человек. Из-за полицейского оцепления им удалось собраться только в полукилометре от арены. Ближе стражи порядка их не подпускают.

Аналогичные акции проходили и во время открытия Олимпиады месяцем ранее. В первую очередь протестующие недовольны, что соревнования не были отменены, несмотря на стремительный рост числа заражений коронавирусом в Японии.

В район стадиона стянуты многочисленные отряды полиции. Они перекрыли движение вокруг него как для автомобилей, так и для пешеходов.

Сама церемония проходит без зрителей. Тем не менее на подступах к стадиону собрались сотни токийцев в надежде увидеть фейерверк или же просто из любопытства.

Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них не допустят болельщиков. Участниками Паралимпиады станут около 4 400 атлетов из 162 национальных команд, в том числе сборной беженцев. Впервые на Игры приехали представители Бутана, Гренады, Мальдив, Парагвая, Сент-Винсента и Гренадины. По количеству представленных стран Игры в Токио немного уступили лондонскому рекорду - в 2012 году на старт соревнований вышли 164 сборные. На Паралимпиаде будет представлено 22 вида спорта, дебютируют в программе парабадминтон и паратхэквондо.