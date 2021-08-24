Слон перепутал статую сородича с соперником за внимание самок и напал на нее

В тайском национальном парке Кхауяй слон принял скульптуру сородича за соперника в борьбе за самку и напал на нее. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На глазах у посетителей парка самец слона напал на установленную у входа в парк фигуру слона и опрокинул ее на бок. Не встретив никакого сопротивления со стороны каменного конкурента, слон отправился на поиски еды. В результате произошедшего никто не пострадал.

Представитель парка Пле Шричай пояснил, что слоны часто борются друг с другом за внимание самки. "Возможно, он принял статую за конкурента и решил показать свое превосходство", - сказал он.

Во избежание повторения недоразумения статую слона переместили в другое место.