Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения "Талибан" Абдулом Гани Барадаром. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, встреча прошла в понедельник, 23 августа, в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на столь высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане. В ЦРУ отказались комментировать встречу, однако, вероятнее всего, стороны обсуждали вопросы, связанные с приближением крайнего срока, до которого американцы должны успеть эвакуировать своих военных и союзников из числа афганских граждан - 31 августа.

Как отмечает The Washington Post, сам факт переговоров между главой ЦРУ и Барадаром выглядит довольно иронично, поскольку сотрудники именно этого американского агентства в 2010 году принимали участие в операции по пленению боевика.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с Соединенными Штатами граждан Афганистана из аэропорта Кабула. В свою очередь, представители "Талибана" заявили, что США не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск.

Барадар является лидером и полевым командиром талибов. Он был заместителем и близким другом муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура. В конце 1990-х Барадар руководил несколькими провинциями в Афганистане как представитель талибов. В 2002 году, уже после вторжения США в Афганистан и свержения режима талибов, он бежал из родной провинции Урзуган в пакистанский Карачи. В 2010 году в результате совместной операции пакистанской разведки и ЦРУ Барадар был захвачен в плен. В 2018 году после нескольких лет в тюрьме он был освобожден.