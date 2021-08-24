В горах Панджшера идут бои, талибы развернули артиллерию

В горах Панджшера идут бои сил нового Северного альянса и боевиков "Талибана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель.

Отмечается, что боевики "Талибана" развернули артиллерию на фронте в Панджшере.