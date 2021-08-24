https://news.day.az/world/1372587.html В горах Панджшера идут бои, талибы развернули артиллерию - ВИДЕО
В горах Панджшера идут бои, талибы развернули артиллерию - ВИДЕО
В горах Панджшера идут бои сил нового Северного альянса и боевиков "Талибана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель.
Отмечается, что боевики "Талибана" развернули артиллерию на фронте в Панджшере.
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