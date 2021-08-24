В Афганистане убит фотокорреспондент Reuters

Лауреат Пулитцеровской премии, главный фотограф Reuters Даниш Седдики погиб в ходе боя афганской правительственной армии с боевиками движения "Талибан (организация запрещена в России)" в провинции Кандагар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Reuters, Седдики попал в засаду вместе с колонной афганских сил безопасности.

Сиддики постоянно проживал в Мумбаи и проработал с агентством более десяти лет. В 2018 году он вместе с шестью коллегами был удостоен Пулитцеровской премии в области художественной фотографии. Коллектив авторов задокументировал насильственные преступления, которым подвергается община рохинджа, принадлежащая к меньшинствам в Мьянме.

Всемирное признание Сиддики принесли фотографии массовых похорон, происходивших на пике второй волны пандемии коронавируса в Индии.

Во время своего последнего журналистского задания он освещал боестолкновения в районе Кандагара.

По итогам 2020 года, по данным международной организации "Репортеры без границ", Афганистан входит в тройку самых опасных для журналистов стран наравне с Ираком и Мексикой.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что организация получает данные о том, что талибы в Афганистане нарушают права человека, в частности, проводят массовые казни гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны - Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.