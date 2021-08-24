Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Радикальное движение "Талибан" перекрыло дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускает туда только иностранцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, передает телеканал Al Jazeera.

"Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев", - сказал Муджахид.

Как заявил официальный представитель, в стране будет запрещена эвакуация после 31 августа.