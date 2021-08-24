Талибы опровергли информацию о встрече с главой ЦРУ

Представитель "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что лидер политического крыла движения Абдул Гани Барадар не встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал "1 Ти-ви", передает Day.Az.

Опровержение было сделано на пресс-конференции в Кабуле.

Информацию о тайной встрече опубликовала газета The Washington Post. В статье утверждается, что Бернс обсуждал с талибами приближение 31 августа - до этой даты американская сторона должна вывести все войска из Афганистана и закончить эвакуацию граждан. В ЦРУ отказались от комментариев.

Муджахид также объявилл, что после 31 августа эвакуация из афганской столицы окажется под запретом.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель "Талибана" Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.