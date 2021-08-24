CNN: лидеры стран G7 на саммите рассмотрят вопрос признания «Талибана»

Лидеры стран Группы семи (G7) на чрезвычайном саммите по ситуации в Афганистане рассмотрят возможность официального признания радикального движения "Талибан", сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С инициативой обсуждения данного вопроса выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По информации источников телеканала, по мнению британского премьера, страны "семерки" должны сформулировать единый подход по отношению к талибам, что позволило бы в дальнейшем утвердить план признания нового правительства Афганистана.

Как уточняет телекомпания, то или иное решение по вопросу признания "Талибана" могло бы использоваться для оказания давления на радикалов с тем, чтобы принудить их соблюдать права человека.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипломатических миссий и сотрудников компаний. Представитель "Талибана" Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Фото: Zabi Karimi/AP